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"Укрзализныця" упростила процедуру приобретения билетов в Словакию
"Укрзализныця" упростила процедуру приобретения билетов на поезд в Словакию из Запорожья, Днепра и Львова. Теперь пассажиры могут приобрести два билета (до и после пересадки в Мукачево) в один клик, используя мобильное приложение УЗ.
Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.
Для этого нужно в мобильном приложении УЗ выбирать город отправления и нажать "Найти". В поиске пассажиры смогут найти предложение пересадки на станции Мукачево, выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним кликом.
Продолжительность пересадки на станции Мукачево составляет 1 ч 26 минут по пути в Кошице и 52 минуты - в обратном направлении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В УЗ напоминают, что из Мукачево в Словакию и Чехию можно добраться следующими поездами:
- №961 Мукачево – Кошице (уходит в 14:48, прибывает в 18:17);
- №963 Мукачево – Кошице (уходит в 18:16, прибывает в 21:33).
На станции Кошице можно осуществить пересадки на поезда в Братиславу и Прагу.
Такое нововведение делает более доступным для украинцев поездки в Словакию и Чехию, поскольку теперь пассажиры могут приобрести билеты в эти страны более легко и удобно.
Напомним, 15 октября "Укрзализныця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. По этому маршруту поезда не курсировали 18 лет. Маршрут организован через станцию Рава-Русская.