"Укрзализныця" упростила процедуру приобретения билетов в Словакию

"Укрзализныця" упростила процедуру приобретения билетов на поезд в Словакию из Запорожья, Днепра и Львова. Теперь пассажиры могут приобрести два билета (до и после пересадки в Мукачево) в один клик, используя мобильное приложение УЗ.

Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.

Для этого нужно в мобильном приложении УЗ выбирать город отправления и нажать "Найти". В поиске пассажиры смогут найти предложение пересадки на станции Мукачево, выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним кликом.

Продолжительность пересадки на станции Мукачево составляет 1 ч 26 минут по пути в Кошице и 52 минуты - в обратном направлении.

В УЗ напоминают, что из Мукачево в Словакию и Чехию можно добраться следующими поездами:

№961 Мукачево – Кошице (уходит в 14:48, прибывает в 18:17);

№963 Мукачево – Кошице (уходит в 18:16, прибывает в 21:33).

На станции Кошице можно осуществить пересадки на поезда в Братиславу и Прагу.

Такое нововведение делает более доступным для украинцев поездки в Словакию и Чехию, поскольку теперь пассажиры могут приобрести билеты в эти страны более легко и удобно.

Напомним, 15 октября "Укрзализныця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. По этому маршруту поезда не курсировали 18 лет. Маршрут организован через станцию Рава-Русская.