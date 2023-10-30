"Укрзалізниця" спростила процедуру придбання квитків до Словаччини

"Укрзалізниця" спростили процедуру придбання квитків на потяг до Словаччини з Запоріжжя, Дніпра та Львова. Тепер пасажири можуть придбати два квитки (до та після пересадки у Мукачево) одним кліком, використовуючи мобільний застосунок УЗ.

Про це повідомили у пресслужбі залізниці.

Для цього потрібно у мобільному застосунку УЗ обирати місто відправлення та натиснути "Знайти". У результатах пошуку пасажири зможуть знайти пропозицію пересадки на станції Мукачево, обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.

Тривалість пересадки на станції Мукачево становить 1 год 26 хв на шляху до Кошице та 52 хв зворотно.

В УЗ нагадують, що з Мукачева до Словаччини та Чехії можна дістатися наступними поїздами:

№961 Мукачево – Кошице (вирушає о 14:48, прибуває о 18:17);

№963 Мукачево – Кошице (вирушає о 18:16, прибуває о 21:33).

На станції Кошице можна здійснити пересадки на поїзди до Братислави та Праги.

Таке нововведення робить доступнішим для українців подорожі до Словаччини та Чехії, оскільки тепер пасажири можуть придбати квитки до цих країн більш легко та зручно.

Нагадаємо, 15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Цим маршрутом потяги не курсували 18 років. Маршрут організовано через станцію Рава-Руська.