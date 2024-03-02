На границе со Словакией оформление легковых автомобилей будет осуществляться через грузовой терминал: в чем причина

с 4 по 27 марта в пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией оформление легковых автомобилей будет временно осуществляться через грузовой терминал.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что с 4 марта начинается процесс установки модульных конструкций для осуществления пограничного и таможенного контроля на легковом направлении в пункте пропуска "Ужгород".

"В связи с этим оформление легковых автомобилей будет временно осуществляться через грузовой терминал", - отмечают в Госпогранслужбе.

Там добавляют, что автотранспорт, направляющийся на въезд в Украину, будет направляться на нужное направление пограничным нарядом, на выезд – на грузовой терминал сотрудниками Нацполиции в рамках взаимодействия.

По данным ведомства, предварительно работы будут продолжаться до 27 марта.

Лиц, путешествующие в направлении Словакии, просят учесть эту информацию при планировании поездки

Украина работает над открытием новых пунктов пропуска

В настоящее время во Львовской области завершают строительство нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" на границе с Польшей. Он полноценно заработает через шесть месяцев.

Также в 2023 году Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Сохране".

В целом украинское и польское правительства рассматривают возможность установления еще четырех пунктов пропуска на границе между странами .

Украина и Румыния работают над открытием двух новых пунктов пропуска для грузовых автомобилей на общей границе. Речь идет о КПП "Белая Криница - Климеуц" и "Белая Церковь - Сигета-Мармация".

В Черновицкой области уже в этом году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы" на границе с Румынией. Также хотят увеличить количество полос движения для грузовиков в пункте пропуска "Порубное".

А 23 февраля Правительство одобрило открытие нового пункта пропуска для пассажирского транспорта с Венгрией – "Великая Паладь – Надьгодош" и запуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань".