На кордоні зі Словаччиною оформлення легкових авто здійснюватиметься через вантажний термінал: у чому причина

з 4 по 27 березня у пункті пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною оформлення легкових автомобілів тимчасово здійснюватиметься через вантажний термінал.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що з 4 березня розпочинається процес встановлення модульних конструкцій для здійснення прикордонного й митного контролів на легковому напрямку в пункті пропуску «Ужгород».

"У звʼязку з цим оформлення легкових автомобілів тимчасово здійснюватиметься через вантажний термінал", - зауважують у Держприкордонслужбі.

Там додають, що автотранспорт, що прямуватиме на в’їзд в Україну, скеровуватиметься на потрібний напрямок прикордонним нарядом, на виїзд – на вантажний термінал співробітниками Нацполіції у рамках взаємодії.

За даними відомства, попередньо, роботи триватимуть до 27 березня.

Осіб, які подорожують у напрямку Словаччини, просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки

Україна працює над відкриттям нових пунктів пропуску

Наразі у Львівській області завершують будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на кордоні з Польщею. Він повноцінно запрацює через шість місяців.

Також у 2023 році Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".

Загалом український і польський уряди розглядають можливість встановлення ще чотирьох пунктів пропуску на кордоні між країнами.

Україна та Румунія працюють над відкриттям двох нових пунктів пропуску для вантажних автомобілів на спільному кордоні. Йдеться про КПП "Біла Криниця – Клімеуць" та "Біла Церква – Сигету-Мармаціей".

У Чернівецькій області вже цього року планують розпочати будівництво другої черги в пунктах пропуску "Красноїльськ" і "Дяківці" на кордоні з Румунією. Також хочуть збільшити кількість смуг руху для вантажівок у пункті пропуску "Порубне".

А 23 лютого Уряд схвалив відкриття нового пункту пропуску для пасажирського транспорту з Угорщиною – "Велика Паладь – Надьгодош" та запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань".