Украину и Словакию соединит новый международный железнодорожный маршрут

Украина и Словакия планируют запустить новый международный железнодорожный маршрут Киев – Кошице в 2024 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что Правительство Словацкой Республики одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев – Кошице.

Как сообщила государственный секретарь Министерства транспорта Словацкой Республики Дениса Жилакова, маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице.

Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиська возле Кошице через пограничный переход Павлово – Матовское Войковце.

До запуска маршрута продлится организационно-подготовительная работа, а именно:

оборудование помещения для пограничного и таможенного контроля;

смена платформы на станции Ганиська близ Кошице;

подготовка автобусного сообщения из Ганиски в аэропорт и железнодорожный вокзал Кошице;

заключение договоров на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой;

работа над поиском источников финансирования проекта.

Новый международный рейс из Чехии

Напомним, с 28 марта начал курсировать новый международный рейс между Прагой и Чопом, сочетающий удобным ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп. Билеты на поезд можно приобрести на сайте чешского перевозчика RegioJet.

Стоимость билетов в/из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место.

Время поездки между Прагой и Чопом составит около 13 часов, отправление из Праги ежедневно в 21:52, прибытие в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа ежедневно в 17:35, прибытие в Прагу в 05:57.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.