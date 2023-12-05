"Укрзализныця" увеличивает цену билетов Киев – Варшава на 72%: что с другими поездами в Польшу

"Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свои общие убытки от перевозок. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"Укрзализныця" снижает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы. В предыдущие годы для привлечения пассажиропотока УЗ применяла скидки фактически на все международные пассажирские рейсы. Но сейчас компания пересматривает это решение, поскольку ежегодно ущерб от пассажирских перевозок составляет более 12 миллиардов гривен", - говорится в нем.

Отмечается, что изменение тарифов позволит перевозчику удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда во внутриукраинском сообщении, а также продолжить модернизацию подвижного состава, которая продолжается даже во время широкомасштабного вторжения России.

В частности, на 72% вырастет стоимость билетов на поезд Киев – Варшава – Киев, спрос на который остается ажиотажным. Но при этом будут доступны и более дешевые альтернативные варианты на этом направлении.

Так, в зависимости от класса места стоимость проезда до Хелма, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, и обратно вырастет следующим образом: на поезда из Днепра – в пределах 4-11%, из Харькова – 17-48%, из Киева – 15-47 %.

Также минимально, в пределах 3%, увеличится стоимость проезда в ночных поездах до Перемышля, а также в Вену. Цена проезда в поезде "Интерсити+" Киев – Перемышль – Киев увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса – Перемышль – Одесса – в диапазоне 37-49%. В свою очередь, стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт останется неизменной.

"Кроме того, удалось избежать повышения тарифов на социально важные пригородные перевозки. Этот сегмент железнодорожных перевозок остается самым доступным для украинцев и самым убыточным для "Укрзализныци". Также компания продолжит организовывать и дальше бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов", - отмечают в госкомпании.

Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов – с 10 декабря. До указанной даты, покупая билет на любой день, пассажиры будут платить старую цену.

Напомним также, что в октябре было запущено сообщение с Варшавой Львова, которое осуществляется с пересадкой на польский поезд в Раве-Русской, куда заходят из Польши пути стандартной европейской ширины.