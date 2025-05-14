Митний контроль на кордоні з Польщею посилюють новим обладнанням: що відомо

На митному посту “Ягодин”, одному з ключових пунктів перетину кордону з Польщею, триває підготовка до встановлення новітніх скануючих систем для ефективнішого митного контролю автомобільного та залізничного транспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

"Ягодин" оснастять новітніми системами огляду

Зазначається, що фахівці Держмитслужби, а також проектувальники, землевпорядники, залізничники та спеціалісти з цифрового вимірювального обладнання обстежили ділянки, де планується монтаж та експлуатація сучасного обладнання.

Перша з нових скануючих систем — мобільна станція RAPISCAN — вже доставлена до міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Наразі триває її технічне випробування. Ця система доповнить чинний стаціонарний сканер і забезпечить митний контроль вантажного транспорту в обох напрямках — як на в’їзд, так і на виїзд з України — у найбільш завантаженому пункті пропуску для великогабаритного автотранспорту.

Друга система, яка буде встановлена у "Ягодині", призначена для огляду залізничного рухомого складу. Для неінтрузивного рентгенівського сканування вантажних вагонів будуть облаштовані безпечні умови.

Нещодавно повідомлялось, що ще у п’яти пунктах пропуску встановили мобільні сканери. Сучасне обладнання працюватиме на кордонах України з Румунією, Словаччиною та Польщею.

Технічні засоби митного контролю призначені для ефективного виявлення контрабанди та інших порушень під час перетину кордону.

Ситуація на кордоні з Польщею

З 24 квітня на пункті пропуску "Медика – Шегині" тривають ремонтні роботи, які можуть призвести до уповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі. Завершення робіт очікується до середини липня.

Також з 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" проводяться дорожні роботи. Можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Роботи триватимуть до 5 червня.

Нагадаємо, 13 травня о 23 годині було розблоковано і відновлено рух через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".