Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" восстановлено

13 мая в 23.00 было разблокировано и восстановлено полноценное движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск", на границе с Польшей.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Такое решение стало возможным благодаря решению апелляционного суда в Люблинском воеводстве Польши, который, по представлению руководства местной администрации, запретил перекрывать подъезд к пункту пропуска и сам переход.

Украинские Государственная пограничная служба и Государственная таможенная служба уже получили соответствующее уведомление и приступили к оформлению грузовиков.

В Минразвитии подчеркнули, что блокирование границ вредит экономикам не только Украины, но и Польши и третьих стран. Ведомство также подчеркнуло, что за последние четыре года импорт из Польши в Украину постоянно рос, поэтому ограничения на границе наносят ущерб польскому бизнесу.

Министерство отдельно обратило внимание международных перевозчиков на возможность ускорения онлайн-очереди на выезд из Украины в системе "єЧерга" и рекомендовало следить за ее ходом в приложении или на сайте echerha.gov.ua.

Что известно о блокаде границы

12 мая с 16:00 международный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков.

Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину.

Среди основных требований протестующих привлечение внимания к ситуации в сфере транспортных перевозок на территории Польши и возобновление разрешений на международные транспортные перевозки для украинских перевозчиков на въезд в Польшу.

13 мая Министерство развития общин и территорий Украины обратилось к польской стороне с призывом найти решение ситуации вокруг блокировки пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" путем конструктивного диалога,