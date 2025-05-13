Украина призывает Польшу к диалогу из-за блокирования пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск"

Министерство развития общин и территорий Украины обратилось к польской стороне с призывом найти решение ситуации вокруг блокировки пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" путем конструктивного диалога, а перевозчиков — планировать альтернативные маршруты доставки грузов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Украина обратилась к Польше

Министерство развития общин вместе с Министерством иностранных дел Украины обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и Европейской комиссии с просьбой решить проблему блокирования пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Правительство Польши ранее признало пункты пропуска и дороги к ним объектами критической инфраструктуры, чтобы предотвратить их блокировку. Аналогичное решение приняло и украинское правительство. Украинская сторона призывает польских партнеров придерживаться обязательств и обеспечить беспрепятственное перемещение грузов через общую границу.

Отмечается, что именно через сухопутную границу Украина обеспечивает свою экономическую стабильность — осуществляет экспорт продукции и импортирует необходимые товары. Поэтому бесперебойное функционирование пунктов пропуска является критически важным для национальной экономики.

Вместе с тем, стабильная работа границы имеет значение и для Польши, а также других соседних государств, поскольку речь идет об интересах иностранных компаний, которые уже понесли значительные убытки из-за предыдущих блокировок.

Стоит отметить, что импорт польских товаров в Украину за последние три года демонстрирует стабильный рост. Если в 2021 году объем составил 3,9 млн тонн на сумму 4,99 млрд долларов, то уже в 2024 году эти показатели выросли до почти 5 млн тонн стоимостью 6,9 млрд долларов.

В пресс-службе также отмечают, что ни на одном из пунктов пропуска на украинской стороне даже несмотря на блокирование и увеличение нагрузки на другие пункты пропуска, нет физических очередей. Это результат работы системы "єЧерга", которая не предполагает физического ожидания перед границей благодаря предварительной онлайн-регистрации места в очереди.

Поляки начали акцию протеста на границе

12 мая с 16:00 международный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков.

Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину.

За 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 грузовиков на въезд и только 8 — на выезд из Украины .

Основные требования протестующих:

Обращение внимания к ситуации в сфере транспортных перевозок на территории Польши.

Возобновление разрешений на международные транспортные перевозки для украинских перевозчиков на въезд в Польшу.

Предварительно, акция протеста польских перевозчиков может продолжаться в течение 4 месяца.