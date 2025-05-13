Блокада границы с Польшей: в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" за ночь пропустили всего 8 грузовиков

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" заблокировано из-за акции протеста польских перевозчиков. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил всего 8 транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

По данным ведомства, перевозчики массово выписываются из "єЧерги" для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

"Электронная очередь, еще вчера насчитывавшая 1391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей. В "живую очередь" на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения", — подчеркнули в Гостаможслужбе.

Поляки начали акцию протеста на границе с Украиной

Напомним, 12 мая в 16:00 международный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков.

Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. За 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 грузовиков на въезд и только 8 — на выезд из Украины.

Основные требования протестующих:

Обращение внимания к ситуации в сфере транспортных перевозок на территории Польши.

Возобновление разрешений на международные транспортные перевозки для украинских перевозчиков на въезд в Польшу.

Предварительно акция протеста польских перевозчиков может длиться в течение 4 месяцев.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

С 24 апреля начались ремонтные работы в пункте пропуска "Медика — Шегини" на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

Также с 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчевая – Краковец" на украинско-польской границе будут продолжаться дорожные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украино-польской границе проводят ремонтные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

Работы будут продолжаться до 5 июня.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.