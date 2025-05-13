Блокада кордону з Польщею: у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" за ніч пропустили лише 8 вантажівок

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" заблокований через акцію протесту польських перевізників. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби.

За даними відомства, перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

"Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху", - підкреслили у Держмитслужбі.

Поляки розпочали акцію протесту на кордоні з Україною

Нагадаємо, 12 травня з 16:00 міжнародний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.

Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин"оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 – на виїзд з України.

Основні вимоги протестувальників:

Привернення уваги до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі.

Відновлення дозволів на міжнародні транспортні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі.

Попередньо, акція протесту польських перевізників може тривати впродовж 4 місяців.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

З 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі.

Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

Також з 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні триватимуть дорожні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Роботи триватимуть до 5 червня.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.