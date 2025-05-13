Україна закликає Польщу до діалогу через блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ"

Міністерство розвитку громад та територій України звернулося до польської сторони із закликом знайти вирішення ситуації навколо блокування пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” шляхом конструктивного діалогу, а перевізників — планувати альтернативні маршрути доставки вантажів.

Про це інформує пресслужба відомства.

Україна звернулась до Польщі

Міністерство розвитку громад разом із Міністерством закордонних справ України звернулося до Міністерства інфраструктури Польщі та Європейської комісії з проханням вирішити проблему блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Відповідні звернення вже надіслані, а діалог з цього питання триває на постійній основі.

Уряд Польщі раніше визнав пункти пропуску та дороги до них об’єктами критичної інфраструктури, щоб запобігти їх блокуванню. Аналогічне рішення ухвалив і український уряд. Українська сторона закликає польських партнерів дотриматися зобов’язань і забезпечити безперешкодне переміщення вантажів через спільний кордон.

Наголошується, що саме через сухопутний кордон Україна забезпечує свою економічну стабільність — здійснює експорт продукції та імпортує необхідні товари. Тому безперебійне функціонування пунктів пропуску є критично важливим для національної економіки.

Разом з тим, стабільна робота кордону має значення і для Польщі, а також інших сусідніх держав, оскільки йдеться про інтереси іноземних компаній, які вже зазнали значних збитків через попередні блокування.

Варто зазначити, що імпорт польських товарів до України протягом останніх трьох років демонструє стабільне зростання. Якщо у 2021 році обсяг становив 3,9 млн тонн на суму 4,99 млрд доларів, то вже у 2024 році ці показники зросли до майже 5 млн тонн вартістю 6,9 млрд доларів.

В пресслужбі також зазначають, що на жодному з пунктів пропуску на українському боці навіть попри блокування та збільшення навантаження на інші пункти пропуску, немає фізичних черг. Це результат роботи системи "єЧерга", яка не передбачає фізичного очікування перед кордоном завдяки попередній онлайн-реєстрації місця в черзі.

Поляки розпочали акцію протесту на кордоні

12 травня з 16:00 міжнародний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.

Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин"оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 – на виїзд з України.

Основні вимоги протестувальників:

Привернення уваги до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі.

Відновлення дозволів на міжнародні транспортні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі.

Попередньо, акція протесту польських перевізників може тривати впродовж 4 місяців.