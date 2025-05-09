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За нарушение правил пересечения границы 20 перевозчиков потеряли доступ в электронную систему "Укртрансбезопасности"

автомобиль, водитель
20 перевозчиков потеряли лицензию. / Freepik

За системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы комиссия по прекращению доступа лицензиатов к информационно-коммуникационной системе "Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности" (ЕКИС) на три месяца отключила 20 перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

В настоящее время доступ к ЕКИС прекращен 1 обществу с ограниченной ответственностью и 19 ФЛП, а именно:

  • ООО "Стрит Бус";
  • ФЛП Денисенко Роман Александрович;
  • ФЛП Самсонов Алексей Викторович;
  • ФЛП Бубела Виталий Иванович;
  • ФЛП Родица Мариан Борисович;
  • ФЛП Фрунза Павел Викторович;
  • ФЛП Ласточка Александр Васильевич;
  • ФЛП Онопко Егор Витальевич;
  • ФЛП Смага Анатолий Игоревич;
  • ФЛП Роман Роман Николаевич;
  • ФЛП Кравчук Тарас Богданович;
  • ФЛП Владинов Иван Викторович;
  • ФЛП Исаков Игорь Анатольевич;
  • ФЛП Швец Сергей Алексеевич;
  • ФЛП Кошелев Игорь Вячеславович;
  • ФЛП Ребрий Владимир Анатольевич;
  • ФЛП Скрупский Сергей Владимирович;
  • ФЛП Давиденко Эдуард Викторович;
  • ФЛП Киреенко Игорь Васильевич;
  • ФЛП Коротун Николай Витальевич.

По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики во время военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

Таким образом, за такие нарушения Укртрансбезопасность отключила от ЕКИС уже 363 перевозчика.

Напомним, в апреле сообщалось, что за два месяца перевозчики подали 400 электронных заявок вместо бумажных, после введения в феврале онлайн-кабинета для международных маршрутов.

Автор:
Татьяна Ковальчук