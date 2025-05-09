За нарушение правил пересечения границы 20 перевозчиков потеряли доступ в электронную систему "Укртрансбезопасности"

За системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы комиссия по прекращению доступа лицензиатов к информационно-коммуникационной системе "Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности" (ЕКИС) на три месяца отключила 20 перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

В настоящее время доступ к ЕКИС прекращен 1 обществу с ограниченной ответственностью и 19 ФЛП, а именно:

ООО "Стрит Бус";

ФЛП Денисенко Роман Александрович;

ФЛП Самсонов Алексей Викторович;

ФЛП Бубела Виталий Иванович;

ФЛП Родица Мариан Борисович;

ФЛП Фрунза Павел Викторович;

ФЛП Ласточка Александр Васильевич;

ФЛП Онопко Егор Витальевич;

ФЛП Смага Анатолий Игоревич;

ФЛП Роман Роман Николаевич;

ФЛП Кравчук Тарас Богданович;

ФЛП Владинов Иван Викторович;

ФЛП Исаков Игорь Анатольевич;

ФЛП Швец Сергей Алексеевич;

ФЛП Кошелев Игорь Вячеславович;

ФЛП Ребрий Владимир Анатольевич;

ФЛП Скрупский Сергей Владимирович;

ФЛП Давиденко Эдуард Викторович;

ФЛП Киреенко Игорь Васильевич;

ФЛП Коротун Николай Витальевич.

По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики во время военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

Таким образом, за такие нарушения Укртрансбезопасность отключила от ЕКИС уже 363 перевозчика.

Напомним, в апреле сообщалось, что за два месяца перевозчики подали 400 электронных заявок вместо бумажных, после введения в феврале онлайн-кабинета для международных маршрутов.