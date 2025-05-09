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За нарушение правил пересечения границы 20 перевозчиков потеряли доступ в электронную систему "Укртрансбезопасности"
За системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы комиссия по прекращению доступа лицензиатов к информационно-коммуникационной системе "Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности" (ЕКИС) на три месяца отключила 20 перевозчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
В настоящее время доступ к ЕКИС прекращен 1 обществу с ограниченной ответственностью и 19 ФЛП, а именно:
- ООО "Стрит Бус";
- ФЛП Денисенко Роман Александрович;
- ФЛП Самсонов Алексей Викторович;
- ФЛП Бубела Виталий Иванович;
- ФЛП Родица Мариан Борисович;
- ФЛП Фрунза Павел Викторович;
- ФЛП Ласточка Александр Васильевич;
- ФЛП Онопко Егор Витальевич;
- ФЛП Смага Анатолий Игоревич;
- ФЛП Роман Роман Николаевич;
- ФЛП Кравчук Тарас Богданович;
- ФЛП Владинов Иван Викторович;
- ФЛП Исаков Игорь Анатольевич;
- ФЛП Швец Сергей Алексеевич;
- ФЛП Кошелев Игорь Вячеславович;
- ФЛП Ребрий Владимир Анатольевич;
- ФЛП Скрупский Сергей Владимирович;
- ФЛП Давиденко Эдуард Викторович;
- ФЛП Киреенко Игорь Васильевич;
- ФЛП Коротун Николай Витальевич.
По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики во время военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
Таким образом, за такие нарушения Укртрансбезопасность отключила от ЕКИС уже 363 перевозчика.
Напомним, в апреле сообщалось, что за два месяца перевозчики подали 400 электронных заявок вместо бумажных, после введения в феврале онлайн-кабинета для международных маршрутов.