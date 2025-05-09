За порушення правил перетину кордону 20 перевізників втратили доступ до електронної системи "Укртрансбезпеки"

За системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" (ЄКІС) на три місяці відключила 20 перевізників.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Наразі доступ до ЄКІС припинено 1 товариству з обмеженою відповідальністю та 19 ФОПам, а саме:

ТОВ "Стріт Бус";

ФОП Денисенко Роман Олександрович;

ФОП Самсонов Олексій Вікторович;

ФОП Бубела Віталій Іванович;

ФОП Родіца Маріан Борисович;

ФОП Фрунза Павло Вікторович;

ФОП Ластівка Олександр Васильович;

ФОП Онопко Єгор Віталійович;

ФОП Смага Анатолій Ігорович;

ФОП Роман Роман Миколайович;

ФОП Кравчук Тарас Богданович;

ФОП Владинов Іван Вікторович;

ФОП Ісаков Ігор Анатолійович;

ФОП Швець Сергій Олексійович;

ФОП Кошелєв Ігор В'ячеславович;

ФОП Ребрій Володимир Анатолійович;

ФОП Скрупський Сергій Володимирович;

ФОП Давиденко Едуард Вікторович;

ФОП Киреєнко Ігор Васильович;

ФОП Коротун Микола Віталійович.

За матеріалами Державної прикордонної служби України, зазначені перевізники під час воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

Таким чином, за такі порушення Укртрансбезпека відключила від ЄКІС вже 363 перевізника.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що за два місяці перевізники подали 400 електронних заявок замість паперових, після запровадження в лютому онлайн-кабінету для міжнародних маршрутів.