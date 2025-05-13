Блокировка границы отменена: польский суд запретил митинги перевозчиков

Апелляционный суд в Люблине оставил в силе запрет на проведение протестов польских перевозчиков вблизи пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной. Запрет ранее издал мэр гмины Дорогуск из соображений общественной безопасности.

Об этом сообщает Radio Lublin.

Что решил суд

Апелляционный суд в Люблине на закрытом заседании отменил решение Окружного суда и подтвердил запрет мэра гмины Дорогуск на проведение протестов возле пункта пропуска.

Как сообщила судья Дорота Яницкая, суд тщательно проанализировал понятие "собрания" в контексте Конституции Польши и соответствующего законодательства. В итоге было установлено, что поданная заявка на проведение акции не соответствовала признакам мирного собрания, а фактически преследовала цель блокировки дороги. Следовательно, действия мэра гмины по запрету были признаны правомерными.

Реакция митингующих

Организатор акции протеста Рафал Меклер заявил, что пока не получил официального подтверждения решения Апелляционного суда. В то же время он заверил, что протестующие готовы к изменениям и будут адаптироваться к новым условиям.

"Мы живем в правовом государстве, поэтому если Апелляционный суд примет решение, что у нас нет права проводить это собрание или возглавлять протест, мы, безусловно, оставим пограничную зону", — заявил Рафал Меклер.

Что известно о блокаде границы

12 мая с 16:00 международный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков.

Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину.

Основные требования протестующих:

Обращение внимания к ситуации в сфере транспортных перевозок на территории Польши.

Возобновление разрешений на международные транспортные перевозки для украинских перевозчиков на въезд в Польшу.

13 мая Министерство развития общин и территорий Украины обратилось к польской стороне с призывом найти решение ситуации вокруг блокирования пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" путем конструктивного диалога.