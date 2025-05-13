Блокування кордону скасовано: польський суд заборонив мітинги перевізників

Апеляційний суд у Любліні залишив у силі заборону на проведення протестів польських перевізників поблизу пункту пропуску “Дорогуськ” на кордоні з Україною. Заборону раніше видав мер гміни Дорогуськ з міркувань громадської безпеки.

Про це інформує Radio Lublin.

Що вирішив суд

Апеляційний суд у Любліні на закритому засіданні скасував рішення Окружного суду та підтвердив заборону мера гміни Дорогуськ на проведення протестів біля пункту пропуску.

Як повідомила суддя Дорота Яніцька, суд ретельно проаналізував поняття "зібрання" у контексті Конституції Польщі та відповідного законодавства. У підсумку було встановлено, що подана заявка на проведення акції не відповідала ознакам мирного зібрання, а фактично мала на меті блокування дороги. Відтак, дії мера гміни щодо заборони були визнані правомірними.

Реакція мітингарів

Організатор акції протесту Рафал Меклер заявив, що поки не отримав офіційного підтвердження рішення Апеляційного суду. Водночас він запевнив, що учасники протесту готові до змін і адаптуватимуться до нових умов.

"Ми живемо в правовій державі, тому якщо Апеляційний суд ухвалить рішення, що ми не маємо права проводити ці збори чи очолювати протест, ми, безперечно, залишимо прикордонну зон", — заявив Рафал Меклер.

Що відомо про блокаду кордону

12 травня з 16:00 міжнародний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.

Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Основні вимоги протестувальників:

Привернення уваги до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі.

Відновлення дозволів на міжнародні транспортні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі.

13 травня Міністерство розвитку громад та територій України звернулося до польської сторони із закликом знайти вирішення ситуації навколо блокування пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” шляхом конструктивного діалогу,