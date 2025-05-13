Бензовози застрягли на кордоні з Польщею через акцію протесту

У пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні бензовози й газовози наразі не мають окремого порядку пропуску — їх пропускають разом з іншими вантажівками по одній машині на годину.

Про повідомили трейдери виданню enkorr.

"Пропуск відбувається зі швидкістю однієї машини на годину, незалежно від типу вантажу. Деякі вантажівки вже стоять у черзі понад добу", — розповів представник одного з великих імпортерів.

З його словами, наразі бензовози перенаправляються на інші пункти пропуску.

Поляки розпочали акцію протесту на кордоні з Україною

Нагадаємо, 12 травня з 16:00 міжнародний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.

Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин"оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 – на виїзд з України.

При цьому, як зазначалось, автобуси, цистерни з пальним і вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, мали пропускатись безперешкодно.

Основні вимоги протестувальників:

Привернення уваги до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі.

Відновлення дозволів на міжнародні транспортні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі.

Попередньо, акція протесту польських перевізників може тривати впродовж 4 місяців.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

З 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі.

Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

Також з 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні триватимуть дорожні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Роботи триватимуть до 5 червня.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.