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Бензовози застрягли на кордоні з Польщею через акцію протесту
У пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні бензовози й газовози наразі не мають окремого порядку пропуску — їх пропускають разом з іншими вантажівками по одній машині на годину.
Про повідомили трейдери виданню enkorr.
"Пропуск відбувається зі швидкістю однієї машини на годину, незалежно від типу вантажу. Деякі вантажівки вже стоять у черзі понад добу", — розповів представник одного з великих імпортерів.
З його словами, наразі бензовози перенаправляються на інші пункти пропуску.
Поляки розпочали акцію протесту на кордоні з Україною
Нагадаємо, 12 травня з 16:00 міжнародний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.
Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин"оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 – на виїзд з України.
При цьому, як зазначалось, автобуси, цистерни з пальним і вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, мали пропускатись безперешкодно.
Основні вимоги протестувальників:
- Привернення уваги до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі.
- Відновлення дозволів на міжнародні транспортні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі.
Попередньо, акція протесту польських перевізників може тривати впродовж 4 місяців.
Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею
З 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі.
Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.
Також з 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні триватимуть дорожні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.
У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.
Роботи триватимуть до 5 червня.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.