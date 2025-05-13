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Бензовозы застряли на границе с Польшей из-за акции протеста

Поляки начали акцию протеста на КПП Ягодин-Дорогуск
Поляки начали акцию протеста на КПП "Ягодин-Дорогуск". Фото: lviv.fm

В пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе у бензовозов и газовозов пока нет отдельного порядка пропуска — их пропускают вместе с другими грузовиками по одной машине в час.

Об  этом сообщили трейдеры изданию enkorr.

"Пропуск происходит со скоростью одной машины в час, независимо от типа груза. Некоторые грузовики уже стоят в очереди более суток", — рассказал представитель одного из крупных импортеров.

По его словам, бензовозы перенаправляются на другие пункты пропуска.

Поляки начали акцию протеста на границе с Украиной

Напомним, 12 мая с 16:00 международный   пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован   для проезда протестной акцией польских перевозчиков.

Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. За 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 грузовиков на въезд и только 8 — на выезд из Украины.

При этом, как уже отмечалось, автобусы, цистерны с горючим и грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, должны были пропускаться беспрепятственно.

Основные требования протестующих:

  • Обращение внимания к ситуации в сфере транспортных перевозок на территории Польши.
  • Возобновление разрешений на международные транспортные перевозки для украинских перевозчиков на въезд в Польшу.

Предварительно, акция протеста польских перевозчиков может продолжаться в течение   4 месяца.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

С 24 апреля начались ремонтные работы в пункте пропуска "Медика — Шегини"   на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

Также с 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчевая – Краковец" на украинско-польской границе будут продолжаться дорожные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украино-польской границе проводят ремонтные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

Работы будут продолжаться до 5 июня.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе   "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.

Автор:
Светлана Манько