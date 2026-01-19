Польша возобновила оформление грузов на границе с Украиной

Работа базы данных польской таможни в пунктах пропуска "Медика", "Позвоночное" и "Корчева" полностью восстановлена. Оформление грузов производится в обычном режиме, без технических ограничений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

По информации польской стороны, полноценная работа базы данных, необходимой для оформления грузовых транспортных средств с грузом, восстановлена в пунктах пропуска "Медика", "Позвоночное" и "Корчева".

В настоящее время оформление грузов осуществляется в обычном режиме, без технических ограничений.

Госпогранслужба просит водителей учесть обновленную информацию при планировании поездок и маршруте пересечения границы.

Напомним, вчера была временно приостановлена работа базы данных, которая использовалась для оформления грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины (въезд в Польшу).

