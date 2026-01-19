Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Наличный курс:

USD

43,56

43,42

EUR

50,80

50,60

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новый транспортный коридор: как реконструкция "Лужанки" разгрузит границу с Венгрией

пункт пропуска Лужанка
Пункт пропуска "Лужанка" в Закарпатье: ход работ и сроки запуска / Правительственный портал

На пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" на украинско-венгерской границе идет масштабная реконструкция в рамках модернизации пограничной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Закрпатской ОВА Мирослава Билецкого.

Как изменится пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань"

В рамках первой очереди реконструкции пункта пропуска "Лужанка - Берегшурань" работы выполнены на 40%.

В настоящее время на объекте продолжается строительство административного здания, бокса углубленного досмотра, укрытий и санитарных помещений. Также предусмотрено устройство полос движения, навесов и зон для парковки транспортных средств.

Завершение реконструкции и ввода пункта пропуска в эксплуатацию запланировано на май 2026 года.

Проект реализуется в рамках программы Европейского Союза "Механизм Соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF). Его цель - развитие и восстановление пограничной инфраструктуры Закарпатской области.

После запуска обновленный пункт пропуска должен существенно разгрузить ЧП "Чоп (Тиса) - Захонь", который остается единственным грузовым пунктом пропуска на украинско-венгерской границе. Ожидается, что это сократит время ожидания для водителей, уменьшит очереди, создаст дополнительный транспортный коридор, улучшит логистику импортно-экспортных перевозок и поспособствует развитию бизнеса в приграничных общинах Украины и Венгрии.

Фото 2 — Новый транспортный коридор: как реконструкция "Лужанки" разгрузит границу с Венгрией
Фото 3 — Новый транспортный коридор: как реконструкция "Лужанки" разгрузит границу с Венгрией
Фото 4 — Новый транспортный коридор: как реконструкция "Лужанки" разгрузит границу с Венгрией

Напомним, работа базы данных польской таможни возобновлена в пунктах пропуска "Медика", "Позвоночное" и "Корчева". Оформление грузов производится в обычном режиме, без технических ограничений.

Автор:
Ольга Опенько