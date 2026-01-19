Новый транспортный коридор: как реконструкция "Лужанки" разгрузит границу с Венгрией

На пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" на украинско-венгерской границе идет масштабная реконструкция в рамках модернизации пограничной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Закрпатской ОВА Мирослава Билецкого.

Как изменится пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань"

В рамках первой очереди реконструкции пункта пропуска "Лужанка - Берегшурань" работы выполнены на 40%.

В настоящее время на объекте продолжается строительство административного здания, бокса углубленного досмотра, укрытий и санитарных помещений. Также предусмотрено устройство полос движения, навесов и зон для парковки транспортных средств.

Завершение реконструкции и ввода пункта пропуска в эксплуатацию запланировано на май 2026 года.

Проект реализуется в рамках программы Европейского Союза "Механизм Соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF). Его цель - развитие и восстановление пограничной инфраструктуры Закарпатской области.

После запуска обновленный пункт пропуска должен существенно разгрузить ЧП "Чоп (Тиса) - Захонь", который остается единственным грузовым пунктом пропуска на украинско-венгерской границе. Ожидается, что это сократит время ожидания для водителей, уменьшит очереди, создаст дополнительный транспортный коридор, улучшит логистику импортно-экспортных перевозок и поспособствует развитию бизнеса в приграничных общинах Украины и Венгрии.

Напомним, работа базы данных польской таможни возобновлена в пунктах пропуска "Медика", "Позвоночное" и "Корчева". Оформление грузов производится в обычном режиме, без технических ограничений.