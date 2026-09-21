В Україні спростили зміну підстав для відстрочки від мобілізації: тепер це можна зробити у ЦНАП

Військовозобов'язані, які мають чинну відстрочку, але отримали іншу підставу для її надання, тепер можуть переоформити її через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Поки заяву розглядають, попередня відстрочка залишається чинною.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Як зміни підставу через ЦНАП

Як пояснили у відомстві, для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, що підтверджують нову підставу. Їх перелік залежить від конкретної підстави.

Адміністратору потрібно повідомити, що чинна відстрочка вже є і її потрібно переоформити. Він сформує заяву та передасть її разом із документами на розгляд.

Під час подання заяви система перевірить у реєстрі "Оберіг", чи перебуває людина на військовому обліку, чи має чинну відстрочку та коли закінчується її строк.

Рішення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де людина перебуває на військовому обліку.

Що буде зі старою відстрочкою

За даними Міноборони, якщо нову відстрочку погодять, попередня припинить діяти після внесення до реєстру "Оберіг" інформації про відстрочку за новою підставою.

Якщо комісія відмовить у переоформленні, попередня відстрочка діятиме до завершення її строку.

При цьому через ЦНАП не можна перейти з відстрочки на бронювання або з бронювання на відстрочку. Для бронювання передбачена окрема процедура.

Також неможливо скасувати відстрочку через ЦНАП. Для цього потрібно подати заяву до ТЦК та СП.

Якщо потрібно продовжити ту саму відстрочку

Для продовження відстрочки за тією самою підставою звертатися до ЦНАП можна, коли до завершення її строку залишилося 30 днів або менше. Якщо звернутися раніше, система автоматично відмовить у продовженні.

Це обмеження не стосується зміни підстави: переоформити чинну відстрочку через Центр можна будь-коли протягом строку її дії.

Раніше повідомлялося про те, що учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть подати запит на відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Збирати документи та звертатися до ЦНАП для цього не потрібно.