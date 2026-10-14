Япония инвестирует до $21 млрд в два завода по производству чипов в США

Япония инвестирует до 21 миллиарда долларов в строительство двух заводов по производству полупроводников в штате Нью-Йорк, которые будут находиться в общей собственности правительства США и японской стороны и управляться компанией "GlobalFoundries".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Финансирование является частью более широкого соглашения на 550 миллиардов долларов японских инвестиций в США, согласованного в прошлом году администрацией Дональда Трампа в обмен на снижение американских тарифов на импорт японских автомобилей и других товаров с не менее 25% до 15%.

В рамках этой договоренности американский президент выбирает проекты для финансирования Токио, а Япония уже объявила две очереди проектов совокупной стоимостью более 100 миллиардов долларов.

Условия соглашения, клиенты и финансовые потоки

Правительство США получит долю в новых заводах, но весь объем инвестиционного капитала обеспечит Япония. GlobalFoundries, контрольный пакет акций которой принадлежит суверенному фонду Абу-Даби "Mubadala Investment Co", будет получать выплаты за строительство, техническое управление объектами и лицензирование собственных технологий производства.

По отдельному соглашению американское правительство также приобретет 4% акций самой GlobalFoundries, доказав свою долю собственности у компании примерно до 7%.

Генеральный директор GlobalFoundries Тим Брин сообщил, что компания будет полностью контролировать отношения с клиентами. Первыми покупателями продукции предприятий в Нью-Йорке станут японская Renesas Electronics и корпорация Apple. Приоритет в поставке микросхем будут иметь компании из США и Японии, хотя впоследствии к заказам присоединятся производители из других стран.

Финансовая модель предполагает, что свободные потоки денежных средств от проектов будут делиться поровну между США и Японией до достижения определенного объема, после чего 90% прибыли будет направляться Соединенным Штатам. Кроме того, часть капитальных инвестиций вернется японским поставщикам оборудования, в частности, корпорации "Tokyo Electron", которая вместе с американскими производителями занимает ключевые позиции в цепи создания чипов.

Напомним, ранее сообщалось, что дата-центры США будут потреблять больше газа, чем целые страны. В течение следующего десятилетия дата-центры будут использовать больше природного газа, чем почти любое государство, а потребление топлива для генерации электроэнергии вырастет на 15 млрд кубических футов в день до 2035 года.