Японія інвестує до $21 млрд у два заводи з виробництва чипів у США

Японія інвестує до 21 мільярда доларів у будівництво двох заводів із виробництва напівпровідників у штаті Нью-Йорк, які перебуватимуть у спільній власності уряду США та японської сторони й управлятимуться компанією "GlobalFoundries".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Фінансування є частиною ширшої угоди на 550 мільярдів доларів японських інвестицій у США, погодженої минулого року адміністрацією Дональда Трампа в обмін на зниження американських тарифів на імпорт японських автомобілів та інших товарів із щонайменше 25% до 15%.

У межах цієї домовленості американський президент обирає проєкти для фінансування Токіо, а Японія вже оголосила дві черги проєктів сукупною вартістю понад 100 мільярдів доларів.

Умови угоди, клієнти та фінансові потоки

Уряд США отримає частку в нових заводах, проте весь обсяг інвестиційного капіталу забезпечить Японія. GlobalFoundries, контрольний пакет акцій якої належить суверенному фонду Абу-Дабі "Mubadala Investment Co", отримуватиме виплати за будівництво, технічне управління об'єктами та ліцензування власних технологій виробництва.

За окремою угодою американський уряд також придбає 4% акцій самої GlobalFoundries, довівши свою частку власності в компанії приблизно до 7%.

Генеральний директор GlobalFoundries Тім Брін повідомив, що компанія повністю контролюватиме відносини з клієнтами. Першими покупцями продукції підприємств у Нью-Йорку стануть японська "Renesas Electronics" і корпорація Apple. Пріоритет у постачанні мікросхем матимуть компанії зі США та Японії, хоча згодом до замовлень долучатимуться виробники з інших країн.

Фінансова модель передбачає, що вільні грошові потоки від проєктів ділитимуться порівну між США та Японією до досягнення визначеного обсягу, після чого 90% прибутку спрямовуватиметься Сполученим Штатам. Крім того, частина капітальних інвестицій повернеться японським постачальникам обладнання, зокрема корпорації "Tokyo Electron", яка разом із американськими виробниками займає ключові позиції в ланцюгу створення чипів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дата-центри США споживатимуть більше газу, ніж цілі країни. Упродовж наступного десятиліття дата-центри використовуватимуть більше природного газу, ніж майже будь-яка держава, а споживання палива для генерації електроенергії зросте на 15 млрд кубічних футів на день до 2035 року.