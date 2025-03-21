США хотят получить контроль над украинскими АЭС: перерабатывают соглашение об ископаемых с Украиной — FT

Администрация президента США Дональда Трампа стремится выдвинуть новые условия соглашения о полезных ископаемых с Украиной и включить в нее контроль над украинскими атомными электростанциями.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Перерабатывают сделку

По словам собеседников издания, американская сторона пока не представила официальные новые условия, но активно работает над более масштабным соглашением.

Так, Вашингтон настаивает на том, чтобы Киев согласился на более детальные положения, регулирующие контроль над общим инвестиционным фондом. Также СШ допускают возможность включения в соглашение других активов, включая атомные электростанции.

В украинском правительстве озабочены тем, что давление со стороны Вашингтона может заставить Киев принять невыгодные условия, особенно после того, как США временно приостановили поставки оружия и обмен разведданными.

Украина, в свою очередь, стремится к поэтапному обсуждению соглашения, не смешивая вопросы минералов и электростанций. Однако запросы США "вызывают обеспокоенность" в Киеве.

Двое высокопоставленных украинских чиновников, участвовавших в переговорах с США по украинским минеральным ресурсам, заявили, что администрация Трампа еще не представила Киеву новых условий.

"Но я понимаю, что они работают над большим соглашением", — сказал один из чиновников.

Также 20 марта Трамп заявил, что соглашение с Украиной о добыче редкоземельных минералов будет заключено в ближайшее время.

Контроль над атомными электростанциями

Издание напоминает, что во время недавнего телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер США предложил передать украинские АЭС под контроль США, говорилось в официальном заявлении госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Волца по итогам разговора.

Зеленский в свою очередь прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт относительно того, что Трамп считает, если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.

Президент Украины опроверг разговоры с Трампом о собственности на украинские атомные станции.

"США хотят Запорожскую АЭС забрать у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом", — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что все атомные электростанции в Украине являются собственностью государства, а не частными.

Он отметил, что хотя в других секторах энергетики, таких как тепловая генерация и зеленая энергетика есть частные партнеры, атомная энергетика остается под контролем государства.

Напомним, Зеленский убежден, что МАГАТЭ не позволит работу Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы.

Он рассказал, что ему ничего не известно о результатах обсуждения темы ЗАЭС между Трампом и Путиным.