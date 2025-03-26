На Запорізькій АЕС пошкоджено резервуар з дизельним пальним

На тимчасово окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції зафіксовано пошкодження резервуара з дизельним пальним.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, обсяг розлитого пального міг забезпечити роботу аварійних генераторів станції протягом 25 днів.

МЗС України поклало відповідальність за інцидент на російську окупаційну адміністрацію. Тихий заявив, що ситуація є прямим наслідком того, що станцією керує некваліфікований персонал.

"Цей інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни Росією ліцензованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками. Росіяни не тільки вкрали АЕС, але й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку", – наголосив речник МЗС.

Запорізька АЕС не працюватиме на окупантів

Президент України Володимир Зеленський обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання американських інвестицій в Запорізьку атомну електростанцію.

"Запорізьку атомну станцію ми з ним обговорювали по телефону одного разу. Думаю також вони обговорювали це з росіянами. Думаю. Не думаю, що є якісь інші перемовники…Багато питань, і ніхто не буде давати електрику росіянам. Це наша станція, вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція, я про неї говорив президенту Трампу", - розповів Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

За його словами, відновлення роботи ЗАЕС потребує значних ресурсів і може тривати двох з половиною років.

Натомість Трамп заявляв, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.