У МАГАТЕ оцінили, чи вдасться перезапустити Запорізьку АЕС

Запорізька АЕС, яка з березня 2022 року окупована РФ, може відновити роботу протягом кількох місяців після початку встановлення режиму припинення вогню, але, ймовірно, знадобиться більше року, щоб перезапустити всі шість реакторів атомного об’єкту.

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Про це заявив очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв'ю Reuters.

"Ми говоримо про місяці, і, можливо, для повного відновлення роботи всієї Запорізької АЕС з усіма шістьма енергоблоками знадобиться понад рік, можливо, навіть більше", - сказав він.

За його оцінкою, введення в експлуатацію всіх енергоблоків на станції буде "складним, але не неможливим".

"Ми хочемо, щоб настав момент, коли ми зможемо підтвердити, що в цьому районі більше не ведуться активні бойові дії... Я б сказав, що це буде відчутний прогрес, тому що ми зможемо перейти до невійськового режиму", - підкреслив очільник МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що попри те, що хоча МАГАТЕ визнає, що ЗАЕС належить Україні відповідно до міжнародного права, воно мусить співпрацювати з будь-якою стороною, яка контролює атомний об'єкт.

"Щодо безпеки станції та загальної ситуації, я маю сказати, що вона професійно контролюється та управляється Росією. Деякі роботи з технічного обслуговування...були можливо, не такими всеосяжними, як могли б бути, але це також наслідок війни", - переконаний Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ також вважає, що у разі припинення вогню будуть можливими "більш амбітні роботи" для підвищення спроможностей станції з охолодження реакторів, які сильно знизилися після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС.

Перезапуск ЗАЕС: що відомо

Раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

Своєю чергою голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що допоки існує загроза для безпеки тимчасово окупованої Запорізької АЕС, її реактори мають лишатися у стані "холодної зупинки".

У Міністерстві енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка заявили, що на ЗАЕС немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Галущенко зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.

Також Галущенко повідомляв, що запуск Запорізької АЕС після її повернення під контроль України загрожує катастрофічними наслідками і може статися "відкладена аварія".