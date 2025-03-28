Держатомрегулювання спростовує інформацію про перезапуск енергоблоків ЗАЕС

У Державній інспекції ядерного регулювання прокоментували поширення інформації про наміри виведення енергоблоків ЗАЕС з підкритичного стану та переведення на енергетичні рівні потужності. Там запевнили, що це можливо тільки після деокупації та передачі об’єкта під повний контроль НАЕК Енергоатом.

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Про це йдеться в заяві Держатомрегулювання.

Повідомляється, що наразі всі шість енергоблоків ЗАЕС перебувають в стані "холодного зупину" внаслідок їх силового військового захоплення у березні 2022 року, подальшого привласнення окупаційною владою РФ у жовтні 2022 року, що є безпрецедентним вчинком, несумісним зі статутом ООН, міжнародним гуманітарним правом, основоположними принципами безпеки МАГАТЕ.

Експлуатація ядерного об'єкта стає небезпечною за відсутності:

кінцевого поглинача тепла;надійного водозабезпечення;

стабільного зовнішнього електропостачання;

належного технічного обслуговування;кваліфікованого персоналу, що пройшов відповідну підготовку і отримав дозволи на право експлуатації ядерних установок;

інфраструктури аварійної готовності та реагування;

системи раннього оповіщення та радіаційного контролю у зоні спостереження,

цивільної відповідальності окупаційної адміністрації за ядерну шкоду.

"Будь-які зміни умов ліцензій на експлуатацію енергоблоків ЗАЕС можливі тільки після деокупації, демілітаризації, розмінування та всебічної перевірки безпеки усіх систем та споруд станції, повернення її під повний контроль легітимної експлуатуючої організації АТ "НАЕК "Енергоатом" та нагляд Держатомрегулювання", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що МАГАТЕ може надавати рекомендації та продовжувати спостереження за станом безпеки на ЗАЕС, водночас будь-які рішення щодо дозволів на експлуатацію ядерних установок є відповідальністю законних державних органів країн-членів. Для Запорізької АЕС такими законними органами управління і нагляду були, є і залишаються органи державної влади України.

Чи вдасться перезапустити Запорізьку АЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Reuters заявив, що Запорізька АЕС може відновити роботу протягом кількох місяців після початку встановлення режиму припинення вогню, але, ймовірно, знадобиться понад рік, щоб перезапустити всі шість реакторів атомного об’єкту.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що запуск ЗАЕС після її повернення під контроль України загрожує катастрофічними наслідками, може статися "відкладена аварія". На думку міністра, має бути вперше створена спільна міжнародна група фахівців, які можуть зайти на станцію після окупації та перевірити безпечність її запуску.

Нагадаємо, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій і не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

В січні цього року глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїздив до України, разом з міністром енергетики Германом Галущенком він відвідав місця пошкодженої енергетичної інфраструктури.