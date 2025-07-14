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Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1237-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 91 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3496 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шевченкове Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані авіаційні бомби та здійснив 340 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ у районах Серебрянки та Виїмки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 наступальних дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 27 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії, намагався просуватись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб агресора просунутися вперед.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько