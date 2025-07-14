Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

--0,04

EUR

48,84

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,25

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 14 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1237 добу повномасштабної війни становлять 1 035 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 липня втратила:

  • особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб / persons
  • танків – 11019 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 22987 (+4) од
  • артилерійських систем – 30294 (+51) од
  • РСЗВ – 1438 (+0) од
  • засоби ППО – 1194 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 45635 (+124)
  • крилаті ракети – 3491 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55025 (+102)
  • спеціальна техніка – 3932 (+3)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 14 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 14 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько