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Втрати ворога станом на 14 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1237 добу повномасштабної війни становлять 1 035 060 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 липня втратила:
- особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб / persons
- танків – 11019 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22987 (+4) од
- артилерійських систем – 30294 (+51) од
- РСЗВ – 1438 (+0) од
- засоби ППО – 1194 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45635 (+124)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55025 (+102)
- спеціальна техніка – 3932 (+3)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.
Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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