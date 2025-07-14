Втрати ворога станом на 14 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1237 добу повномасштабної війни становлять 1 035 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 липня втратила:

особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб / persons

танків – 11019 (+3) од

бойових броньованих машин – 22987 (+4) од

артилерійських систем – 30294 (+51) од

РСЗВ – 1438 (+0) од

засоби ППО – 1194 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45635 (+124)

крилаті ракети – 3491 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 55025 (+102)

спеціальна техніка – 3932 (+3)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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