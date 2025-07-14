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Потери врага по состоянию на 14 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года/Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1237 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 035 060 человек.

Потери России в войне на 14 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 июля потеряла:

  • личного состава – около 1035060 (+1130) человек/persons
  • танков – 11019 (+3) ед
  • боевых бронированных машин – 22987 (+4) ед
  • артиллерийских систем – 30294 (+51) ед
  • РСЗО – 1438 (+0) ед
  • средства ПВО – 1194 (+0) ед
  • самолетов – 421 (+0) ед
  • вертолетов – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 45635 (+124)
  • крылатые ракеты – 3491 (+0)
  • корабли/катера – 28 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 55025 (+102)
  • специальная техника – 3932 (+3)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 14 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 14 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

Кроме того, 47 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 14 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько