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Потери врага по состоянию на 14 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1237 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 035 060 человек.
Потери России в войне на 14 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 июля потеряла:
- личного состава – около 1035060 (+1130) человек/persons
- танков – 11019 (+3) ед
- боевых бронированных машин – 22987 (+4) ед
- артиллерийских систем – 30294 (+51) ед
- РСЗО – 1438 (+0) ед
- средства ПВО – 1194 (+0) ед
- самолетов – 421 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 45635 (+124)
- крылатые ракеты – 3491 (+0)
- корабли/катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 55025 (+102)
- специальная техника – 3932 (+3)
Пораженные воздушные цели врага на 14 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.
Кроме того, 47 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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