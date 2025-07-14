Потери врага по состоянию на 14 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1237 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 035 060 человек.

Потери России в войне на 14 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 июля потеряла:

личного состава – около 1035060 (+1130) человек/persons

танков – 11019 (+3) ед

боевых бронированных машин – 22987 (+4) ед

артиллерийских систем – 30294 (+51) ед

РСЗО – 1438 (+0) ед

средства ПВО – 1194 (+0) ед

самолетов – 421 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 45635 (+124)

крылатые ракеты – 3491 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 55025 (+102)

специальная техника – 3932 (+3)

Пораженные воздушные цели врага на 14 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

Кроме того, 47 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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