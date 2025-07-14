Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2025 года

Продолжается 1237-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 91 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3496 дронов-камикадзе.

Авиаудары подверглись, в частности, районам населенных пунктов Шевченково Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 15 атак россиян. Противник нанес 10 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 22 управляемых авиационных бомб и произвел 340 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Милово, Строевка, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодец, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки.

На Северском направлении наши защитники отразили пять штурмовых действий оккупационных войск в районах Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боев в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Муравка, Зеленый Кут и Алексеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники пресекли 27 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не было

На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия, пытался продвигаться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили семь попыток агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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