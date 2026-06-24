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ЄС ще на рік продовжить економічні санкції проти Росії

євросоюз, біженці
ЄС ще на рік продовжить економічні санкції проти Росії / Pixabay

Глави представництв держав-членів ЄС у Брюсселі планують продовжити секторальні економічні санкції проти Росії ще на 12 місяців. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

За словами європейського посадовця, обізнаного з перебігом обговорень, політичне рішення про річне продовження санкцій було ухвалене лідерами ЄС під час саміту 18 червня.

Тепер держави-члени мають формально затвердити його через письмову процедуру на рівні Ради ЄС.

Завершення письмової процедури заплановане на 11:00 за брюссельським часом 26 червня. Якщо всі країни-члени погодять документ, рішення про продовження секторальних економічних обмежень проти РФ набуде чинності вже у четвер.

Йдеться про пакет економічних санкцій, запроваджених Євросоюзом у відповідь на російську агресію проти України. Обмеження охоплюють фінансовий, енергетичний, транспортний та інші сектори російської економіки.

Санкції ЄС проти Росії — що відомо

Європейський Союз продовжує нарощувати санкційний тиск на Росію. 

9 червня Єврокомісія представила державам-членам ЄС проєкт 21-го пакета санкцій.

Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.

Автор:
Тетяна Гойденко