Цивільний літак над Києвом: з України вивезли Ан-124 "Руслан" до Німеччини

11 липня 2025 року вантажний літак ДП “Антонов” Ан-124-100 "Руслан" пролетів над Києвом, а потім приземлився в аеропорту Лейпциг (LEJ) у Німеччині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє галузеве видання AeroTime.

Ан-124 перелетів з Києва до Лейпцига

Повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації з 24 лютого 2022 року через триваючу війну. За цей час лише кілька цивільних літаків, які застрягли в українських аеропортах, вдалося переправити за межі країни з аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

А 11 липня літак з реєстраційним номером UR‑82073 під номером ADB9154 пролетів над столицею України.

У небі над Київщиною пролетів транспортний літак Ан-124 "Руслан"



Політ повітряного судна також зафіксував сервіс відстеження авіарейсів Flightradar24.



📹: Telegram-канал "Лачен пише" pic.twitter.com/PnLIcUe9SH — NV (@tweetsNV) July 11, 2025

На відміну від інших літаків "Антонова", пошкоджених під час битви за Гостомель, UR‑82073 на момент вторгнення проходив технічне обслуговування та зберігався на аеродромі завода.

З початком російської збройної агресії в Україну ДП "Антонов" перемістила п'ять літаків Ан-124 в Лейпциг. Ці літаки продовжують підтримувати глобальну логістику та місії стратегічних повітряних перевезень.

Видання пише, що приземлення борту UR‑82073 у Лейпцигу свідчить про те, що його, можливо, було переміщено для повернення до активного флоту «Антонов» за кордоном.

"Літак Ан-124-100 UR-82073 вже у Лейпцигу. І хоча ще попереду тернистий шлях сертифікаційних випробувань, є надія побачити його в небі України. З новими двигунами, новою авіонікою, з розширеними умовами застосування!" – цитує інспектора з льотної придатності Державної авіаційної служби Федора Грищука агенство "Інтерфакс-Україна".

У березні 2022 року Святошинський районний суд Києва заочно заарештував 12 літаків "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днепр" у рамках кримінального провадження, відкритого за заявою ДП "Антонов". Три літаки знаходяться у Німеччині, один - в Канаді.

Канада вже розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який застряг в аеропорту Торонто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відомо про літак "Руслан"

Ан-124 "Руслан" — це другий за вагою серійний вантажний літак у світі та найважчий діючий вантажний борт після знищеного унікального Ан-225 "Мрія". Літак розробили в 1980-х роках у Конструкторському бюро імені Антонова в УРСР.

Перший політ "Руслан" здійснив у грудні 1982 року, а в експлуатацію потрапив у січні 1986 року. Цивільну сертифікацію отримав у 1992 році.

Загалом було побудовано близько 60 літаків Ан-124.

"Руслан" має максимальну злітну вагу 405 тонн і може перевозити до 120 тонн вантажу. Довжина літака становить 69,1 метра, розмах крил — 73,3 метра, а висота — 20,78 метра.

Дальність польоту з максимальним вантажем сягає близько 4500 кілометрів. Літак оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами Д-18Т і має 24 колеса в шасі, для розподілу великої ваги при посадці.

Зауважимо, авіаконструктори ДП "Антонов" вже працюють над розробкою нової версії літака "Мрія" — повітряне судно створять на основі брата-близнюка борту