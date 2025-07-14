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Цивільний літак над Києвом: з України вивезли Ан-124 "Руслан" до Німеччини
11 липня 2025 року вантажний літак ДП “Антонов” Ан-124-100 "Руслан" пролетів над Києвом, а потім приземлився в аеропорту Лейпциг (LEJ) у Німеччині.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє галузеве видання AeroTime.
Ан-124 перелетів з Києва до Лейпцига
Повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації з 24 лютого 2022 року через триваючу війну. За цей час лише кілька цивільних літаків, які застрягли в українських аеропортах, вдалося переправити за межі країни з аеропортів "Бориспіль" та "Львів".
А 11 липня літак з реєстраційним номером UR‑82073 під номером ADB9154 пролетів над столицею України.
На відміну від інших літаків "Антонова", пошкоджених під час битви за Гостомель, UR‑82073 на момент вторгнення проходив технічне обслуговування та зберігався на аеродромі завода.
З початком російської збройної агресії в Україну ДП "Антонов" перемістила п'ять літаків Ан-124 в Лейпциг. Ці літаки продовжують підтримувати глобальну логістику та місії стратегічних повітряних перевезень.
Видання пише, що приземлення борту UR‑82073 у Лейпцигу свідчить про те, що його, можливо, було переміщено для повернення до активного флоту «Антонов» за кордоном.
"Літак Ан-124-100 UR-82073 вже у Лейпцигу. І хоча ще попереду тернистий шлях сертифікаційних випробувань, є надія побачити його в небі України. З новими двигунами, новою авіонікою, з розширеними умовами застосування!" – цитує інспектора з льотної придатності Державної авіаційної служби Федора Грищука агенство "Інтерфакс-Україна".
У березні 2022 року Святошинський районний суд Києва заочно заарештував 12 літаків "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днепр" у рамках кримінального провадження, відкритого за заявою ДП "Антонов". Три літаки знаходяться у Німеччині, один - в Канаді.
Канада вже розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який застряг в аеропорту Торонто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Що відомо про літак "Руслан"
Ан-124 "Руслан" — це другий за вагою серійний вантажний літак у світі та найважчий діючий вантажний борт після знищеного унікального Ан-225 "Мрія". Літак розробили в 1980-х роках у Конструкторському бюро імені Антонова в УРСР.
Перший політ "Руслан" здійснив у грудні 1982 року, а в експлуатацію потрапив у січні 1986 року. Цивільну сертифікацію отримав у 1992 році.
Загалом було побудовано близько 60 літаків Ан-124.
"Руслан" має максимальну злітну вагу 405 тонн і може перевозити до 120 тонн вантажу. Довжина літака становить 69,1 метра, розмах крил — 73,3 метра, а висота — 20,78 метра.
Дальність польоту з максимальним вантажем сягає близько 4500 кілометрів. Літак оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами Д-18Т і має 24 колеса в шасі, для розподілу великої ваги при посадці.
Зауважимо, авіаконструктори ДП "Антонов" вже працюють над розробкою нової версії літака "Мрія" — повітряне судно створять на основі брата-близнюка борту