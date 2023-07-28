Кабмин назначил и. о. главы Минкульта вместо Ткаченко

28 июля правительство приняло решение, согласно которому временно исполнять обязанности министра культуры и информационной политики будет Ростислав Карандеев.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено на исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича", - написал Мельничук.

Ростислав Карандеев: что о нем известно

Карандеев пришел к власти еще в 2001 году и был избран депутатом Киевского городского совета. Он занимал разные должности на уровне местных властей.

В 2007 году Карандеев вступил в должность директора департамента физической культуры, а через год стал заместителем главы ведомства.

В 2014 году занимал пост советника министра культуры Украины, в 2015 году был назначен на должность замглавы министра культуры Украины, а в 2020 году стал его первым заместителем.

Отставка Ткаченко

27 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

21 июля Ткаченко самостоятельно подал заявление об отставке, хотя еще накануне говорил, что не собирается делать этого.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просит Кабинет министров инициировать увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.