Резніков планує залишити посаду міністра оборони, — нардеп

Народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела в парламенті заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він стане послом України у Великій Британії.

Про це у четвер, 31 серпня, нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, Резнікова на посту міністра оборони замінить голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

"Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ", — зауважив Железняк.

Хто очолить при цьому ФДМУ, наразі невідомо. Нардеп додав, що про таку ротацію вже повідомили посольства. Про кадрові перестановки можуть оголосити в перший тиждень вересня.

Олексій Резніков — скандали в Міноборони

Діючий очільник Міноборони за 2023 рік встиг потрапити одразу в декілька корупційних скандалів. Спершу журналісти з'ясували, що відомство закуповує за завищеними цінами продукти харчування для військових. Ці новини запам'яталися суспільству "яйцями по 17 грн за штуку".

Спочатку Резніков виправдовував своїх колег, які вочевидь причетні до відмивання бюджетних грошей, але згодом визнав помилки та провів кадрові зміни. Розслідування щодо схеми все ще триває, деяким учасникам оголосили підозри.

Тоді також була інформація про можливе звільнення Резнікова, але в підсумку він залишився на посаді.

Згодом журналісти заявили, що нібито Міноборони закупило за завищеними цінами куртки для військових. Резніков відкидає обвинувачення в сторону відомства і навіть був готовий укласти парі з журналістом та нардепом. Проте останні відмовилися. Железняк зауважив, що на момент заяви про парі Резніков вже знав про свою відставку.