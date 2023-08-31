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Резников планирует покинуть пост министра обороны, - нардеп
Народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственный источник в парламенте заявил, что министр обороны Алексей Резников планирует уходить в отставку. Вместо работы в Миноброне он планирует стать послом Украины в Великобритании.
Об этом в четверг, 31 августа, нардеп сообщил в своем Telegram-канале.
По его информации, Резникова на посту министра обороны заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеро.
"Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом ФГИУ", - заметил Железняк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кто возглавит при этом ФГИУ, пока неизвестно. Нардеп добавил, что о такой ротации уже сообщило посольство. О кадровых перестановках могут объявить в первую неделю сентября.