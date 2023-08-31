Резников планирует покинуть пост министра обороны, - нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственный источник в парламенте заявил, что министр обороны Алексей Резников планирует уходить в отставку. Вместо работы в Миноброне он планирует стать послом Украины в Великобритании.

Об этом в четверг, 31 августа, нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

По его информации, Резникова на посту министра обороны заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеро.

"Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом ФГИУ", - заметил Железняк.

Кто возглавит при этом ФГИУ, пока неизвестно. Нардеп добавил, что о такой ротации уже сообщило посольство. О кадровых перестановках могут объявить в первую неделю сентября.