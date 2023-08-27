Куртки для ВСУ: Резников призвал ждать результатов проверки и высказался по поводу цены

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не знает, почему фактическая стоимость 180 тысяч зимних курток, которые закупили у Турции для ВСУ, оказалась выше указанной в документах турецкого поставщика. Он призвал дождаться результатов проверки.

Об этом министр заявил в комментарии "Бабелю".

По его словам, цена поставки абсолютно адекватна рынку и тогдашней ситуации – дефицит одежды на рынке и необходимость срочно одеть максимум военнослужащих. Глава Минобороны также добавил, что жалоб на куртки от военных не поступало.

"Каждая куртка стоила $86 (что сейчас равно 3 177 гривен). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1 072 гривны) — я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае это не забота Украины", — отметил он.

Резников сообщил, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны уже занимается этой ситуацией, а журналисты получат все сведения об этой закупке.

Также он добавил, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач не приняли его вызов. По его мнению, это означает, что их обвинения в замене зимних курток на летние были неправдой.

"Без обвинения в подмене зимних курток на летние в "расследовании" не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть так. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по поводу этой закупки и дождаться разбора ситуации", - подчеркнул министр обороны.

Почему возник скандал с куртками для ВСУ

Издание ZN.UA провело расследование и заявило, что Министерство обороны Украины в 2022 году закупило у турецкой фирмы одежду для украинских военных. Однако дорогой между таможнями цена на партию курток, указанная в документах, изменилась со $142 тыс на $421 тыс.

После этого журналист "Украинской правды" Михаил Ткач провел расследование и сообщил, что одним из владельцев турецкой компании, получившей 30 миллионов долларов от Минобороны, и от которой ведомство получило летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости, был племянник народного депутата фракции "Слуга народа". Депутата, входящего в парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке.

25 августа министр обороны Алексей Резников предложил народному депутату Анастасии Радиной и журналисту Михаилу Ткачу пари. Он заявил, что подаст в отставку, если подтвердится, что Минобороны поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В то же время, если Радина примет пари и проиграет его, она должна сдать мандат. Журналист Ткач же, если согласится на пари, но окажется, что Минобороны не отмывало деньги на куртках, должен прекратить заниматься журналистикой на 3 года.

В ответ на это глава комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде, депутат фракции "Слуга народа" Анастасия Радина предложила Резникову опровергнуть информацию о том, что Минобороны без тендера купило куртки и заплатило за них втрое дороже. Если министр до 28 августа опровергнет эту информацию, она пообещала сложить мандат, но только после принятия закона о возобновлении публичного декларирования доходов чиновников.

Журналист Ткач считает предложение пари от министра давлением на СМИ.