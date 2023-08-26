Отставка Резникова. Депутат Радина и журналист Ткач ответили министру обороны на предложение пари

Глава комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде, депутат фракции "Слуга народа" Анастасия Радина ответила министру обороны Алексею Резникову, который предложил пари из-за скандала с поставкой летних курток вместо зимних.

Что предлагает депутат

Радина предложила Резникову к 9:00 понедельника, 28 августа, опровергнуть то, что:

Минобороны без тендера купило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора был украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Геннадия Касая ; Минобороны оплатило куртки втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины.

Если министр не опровергнет это, народный депутат считает, что он должен уйти в отставку.

"Опровергнете - я сдам мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования доходов чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии (против последнего вы выступаете лично)", - отметила Радина.

Что о пари говорит журналист Ткач

На предложение пари от министра обороны отреагировал и журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, опубликовавший расследование о куртках. В нем, в частности, говорится, что племянник народного депутата от "Слуги народа" был совладельцем компании, которая поставляла скандальные куртки.

"Если вы готовы опровергнуть этот факт, я, как и украинское общество, вас внимательно слушаю. Но в течение дня с момента выхода расследования мы так и не увидели каких-либо объяснений на этот счет. Мне неизвестно, почему вместо объяснений по поводу участия племянника депутата оборонного комитета в закупках министерства обороны вы были вынуждены опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ", - отметил журналист.

Он также подчеркнул, что уйдет из профессии только тогда, "когда последний внутренний палач украинского общества, который думает, что может безнаказанно использовать власть общества в своих частных интересах, забьется в угол".

Почему Резников предложил пари

Издание ZN.UA провело расследование и заявило, что Министерство обороны Украины в 2022 году закупило у турецкой фирмы одежду для украинских военных. Однако дорогой между таможнями цена на партию курток, указанная в документах, изменилась со $142 тыс на $421 тыс.

После этого журналист Михаил Ткач провел расследование и сообщил, что одним из владельцев турецкой компании, получившей 30 миллионов долларов от Минобороны, и от которой ведомство получило летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости, был племянник народного депутата фракции "Слуга народа". Депутата, входящего в парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке.

25 августа министр обороны Алексей Резников предложил народному депутату Анастасии Радиной и журналисту "Украинской Правды" Михаилу Ткачу пари.

Он заявил, что подаст в отставку, если подтвердится, что Минобороны поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В то же время, если Радина примет пари и проиграет его, она должна сдать мандат. Журналист Ткач же, если согласится на пари, но окажется, что Минобороны не отмывало деньги на куртках, должен прекратить заниматься журналистикой на 3 года.