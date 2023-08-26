Відставка Резнікова. Депутатка Радіна та журналіст Ткач відповіли міністру оборони на пропозицію парі

Очільниця комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді, депутатка фракції "Слуга народа" Анастасія Радіна відповіла міністру оборони Олексію Резнікову, який запропонував парі через скандал з постачанням літніх курток замість зимових.

Що пропонує депутатка

Радіна запропонувала Резнікову до 9:00 понеділка, 28 серпня, спростувати те, що:

Міноборони без тендеру купило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору був український племінник народного депутата з оборонного комітету Геннадія Касая ; Міноборони сплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України.

Якщо міністр не спростує це, народна депутатка вважає, що він має піти у відставку.

"Спростуєте — я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)", - зазначила Радіна.

Що про парі каже журналіст Ткач

На пропозицію парі від міністра оборони відреагував і журналіст "Української правди" Михайло Ткач, який опублікував розслідування про куртки. У ньому, зокрема, йдеться про те, що племінник народного депутата від "Слуги народу" був співвласником компанії, яка постачала скандальні куртки.

"Якщо ви готові спростувати цей факт, я, як і українське суспільство, вас уважно слухаю. Але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь яких пояснень з цього приводу. Мені невідомо, чому замість пояснень щодо участі племінника депутата оборонного комітету у закупівлях міністерства оборони, ви були змушені опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ", - зазначив журналіст.

Він також наголосив, що піде з професії лише тоді, "коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб’ється в кут".

Чому Резніков запропонував парі

Видання ZN.UA провело розслідування та заявило, що Міністерство оборони України у 2022 році закупило у турецької фірми одяг для українських військових. Однак дорогою між митницями ціна на партію курток, вказана в документах, змінилася з $142 тис на $421 тис.

Після цього журналіст Михайло Ткач провів розслідування і повідомив, що одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міноборони, і від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата фракції "Слуга народу". Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

25 серпня міністр оборони Олексій Резніков запропонував народній депутатці Анастасії Радіній та журналісту "Української Правди" Михайлу Ткачу парі.

Він заявив, що подасть у відставку, якщо підтвердиться, що Міноборони поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. Водночас, якщо Радіна прийме парі і програє його, вона має скласти мандат. Журналіст Ткач, якщо погодиться на парі, але виявиться, що Міноборони не відмивало гроші на куртках, має припинити займатися журналістикою на 3 роки.