Уйдет в отставку, если проиграет. Резников заключил пари с журналистом и депутатом, - СМИ

Если подтвердится, что Министерство обороны поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то глава ведомства Алексей Резников подаст в отставку.

Об этом он договорился с народным депутатом Анастасией Радиной и журналистом "Украинской Правды" Михаилом Ткачем, передает агентство "Интерфаэс-Украина".

Стороны заключили пари. Радина обещает, что если проиграет, то составит мандат. Если окажется, что Минобороны не отмывало деньги на куртках, Ткач должен прекратить заниматься журналистикой на 3 года.

"По результатам обвинений в якобы закупке и поставке МО летних курток вместо зимних, я предлагаю паре. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке", говорится в заявлении Резникова.

Он отметил, что "арбитрами в этой паре приглашает Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию по журналистской этике, а наблюдателями – редакции авторитетных украинских изданий". Министр также призвал "присоединиться к паре, став наблюдателями".

"При разборе ситуации мы предоставим все документы, доказательства, факты и материалы по делу, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества", - добавил он.