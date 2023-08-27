Куртки для ЗСУ: Резніков закликав чекати на результати перевірки й висловився щодо ціни

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не знає, чому фактична вартість 180 тисяч зимових курток, які закупили у Туреччині для ЗСУ, виявилась вищою за вказану у документах турецького постачальника. Він закликав дочекатися результатів перевірки.

Про це міністр заявив у коментарі "Бабелю".

За його словами, ціна поставки абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації — дефіцит одягу на ринку та необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців. Очільник Міноборони також додав, що скарг на куртки від військових не надходило.

"Кожна куртка коштувала $86 (що зараз дорівнює 3 177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки $29 (зараз це 1 072 гривні) — я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі це не клопіт України", — зазначив він.

Резніков повідомив, що Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони вже займається цією ситуацію, а журналісти отримають всі відомості про цю закупівлю.

Також він додав, що нардеп Анастасія Радіна і журналіст Михайло Ткач не прийняли його виклику. На його думку, це означає, що їхні звинувачення в заміні зимових курток на літні були неправдою.

"Без звинувачення в підміні зимових курток на літні в "розслідуванні" не залишається нічого. За це звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність. Нехай так. Прошу всіх журналістів, які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони з приводу цієї закупівлі та дочекатися розбору ситуації", — наголосив міністр оборони.

Чому виник скандал з куртками для ЗСУ

Видання ZN.UA провело розслідування та заявило, що Міністерство оборони України у 2022 році закупило у турецької фірми одяг для українських військових. Однак дорогою між митницями ціна на партію курток, вказана в документах, змінилася з $142 тис на $421 тис.

Після цього журналіст "Української правди" Михайло Ткач провів розслідування і повідомив, що одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міноборони, і від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата фракції "Слуга народу". Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

25 серпня міністр оборони Олексій Резніков запропонував народній депутатці Анастасії Радіній та журналісту Михайлу Ткачу парі. Він заявив, що подасть у відставку, якщо підтвердиться, що Міноборони поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. Водночас, якщо Радіна прийме парі і програє його, вона має скласти мандат. Журналіст Ткач, якщо погодиться на парі, але виявиться, що Міноборони не відмивало гроші на куртках, має припинити займатися журналістикою на 3 роки.

У відповідь на це, очільниця комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді, депутатка фракції "Слуга народа" Анастасія Радіна запропонувала Резнікову спростувати інформацію про те, що Міноборони без тендеру купило куртки і сплатило за них втричі дорожче. Якщо міністр до 28 серпня спростує цю інформацію, вона пообіцяла скласти мандат, але лише після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників.

Журналіст Ткач вважає пропозицію парі від міністра тиском на ЗМІ.