Скандал с куртками. В антикоррупционном совете при Минобороны заявляют, что одежда была зимней

Куртки из Турции для украинских военных, ставшие объектом расследования журналистов, точно были зимними, а не летними. Об этом заявил глава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Евгений Грушовец в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что большая часть этих курток была выдана украинским военным, часть остается на складах.

"Утверждение, что куртки были пожилыми, оно не соответствует действительности. И соответственно мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку", – сказал Грушовец.

По его словам, Антикоррупционный совет также установил, что у Минобороны не было инвойсов с ценой, указанной в турецких документах. Эти документы предоставляет исключительно турецкая сторона, когда отгружает товар, поэтому украинское министерство не должно было иметь этих документов.

Кроме того, Грушовец сказал, что при подписании контрактов указывалась цена куртки. И как производитель будет декларировать товар у себя в стране происхождения и в странах, через которые происходил транзит одежды, – это не касается Минобороны.

"Подписывал единолично этот договор руководитель департамента закупок. Это была также практика такая, потому что она сложилась с начала войны, когда было очень мало людей, и он принял такое решение. Но вопрос, из какиз он исходил данных, когда он принимал это решение, мы хотим выяснить. На самом деле важный вопрос, связана ли эта компания (поставщик, – ред.) с представителем от власти или от депутатского корпуса. Это имеет большое значение. Если это действительно был заговор – это одна история, это коррупция. Если это не был заговор, это было содействие, что были у украинской армии эти куртки, то это содействие деятельности Вооруженных сил. Поэтому мы пытаемся ответить на все эти вопросы", – добавил он.

Куртки для ВСУ: детали скандала

Недавно издание ZN.UA опубликовало расследование, согласно которому Министерство обороны Украины в 2022 году закупило у турецкой фирмы куртки, цена на которые в одних документах была указана 142 тыс. долларов, а в других – 421 тыс. долларов.

"Дорогой между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку", – писало издание.

При этом журналисты предполагали, что из Турции действительно ехали не зимние куртки, а летние или просто из плохой ткани: средний вес китайских курток, которые для Минобороны везли из Болгарии, был два килограмма, а турецкой – 1,1 кг.

"Это очень похоже на разницу между летним жакетиком и теплой зимней курткой", – указывало ZN.UA.

Позже журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что одним из владельцев турецкой компании, получившей 30 млн долларов от Минобороны,был племянник народного депутата от фракции "Слуга народа" Геннадия Касая (депутат входит в парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке ).

На фоне скандала министра обороны Украины Алексея Резникова раскритиковала, в частности, глава парламентского Комитета по антикоррупционной политике, депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина.

Резников предложил Ткачу и Радиной пари. Он предлагал, что подаст в отставку, если подтвердится, что Минобороны поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. Если же Ткач согласится на паре и проиграет, то он должен прекратить заниматься журналистикой на три года, а Радина в случае проигрыша должен составить мандат.

В ответ на это депутат предлагала Резникову до 9:00 28 августа опровергнуть то, что:

Минобороны без тендера купило куртки у турецкой фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора был племянник Касая;

Минобороны оплатило куртки втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины.

Радина отмечала, что если министр не опровергнет этого, он должен уйти в отставку.

В свою очередь Ткач заявил, что Резников вместо объяснений по поводу участия племянника депутата в закупках опустился "до неминистерского уровня давления на СМИ". Журналист добавил, что уйдет "только тогда, когда последний внутренний палач украинского общества, который думает, что может безнаказанно использовать власть общества в своих частных интересах, забьется в угол".