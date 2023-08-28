Скандал із куртками. В антикорупційній раді при Міноборони заявляють, що одяг був зимовим

Куртки з Туреччини для українських військових, які стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими, а не літніми. Про це заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що більша частина цих курток була видана українським військовим, ще частина залишається на складах.

"Твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності. І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", – сказав Грушовець.

За його словами, Антикорупційна рада також встановила, що Міноборони не мало інвойсів із ціною, яка зазначена в турецьких документах. Ці документи подає винятково турецька сторона, коли відвантажує товар, тому українське міністерство не повинно було мати цих документів.

Крім того, Грушовець сказав, що при підписанні контрактів вказувалася ціна куртки. І як виробник декларуватиме товар у себе в країні походження й у країнах, через які відбувався транзит одягу, – це не стосується Міноборони.

"Підписував одноособово цей договір керівник департаменту закупівель. Це була також практика така, тому що вона склалася з початок війни, коли було дуже мало людей, і він прийняв таке рішення. Але питання, з яких він виходив даних, коли він приймав це рішення, ми хочемо з’ясувати. Насправді важливе питання, чи пов’язана ця компанія (постачальник, – ред.) з представником від влади чи від депутатського корпусу. Це має велике значення. Якщо це дійсно була змова – то це одна історія, це корупція. Якщо це не була змова, це було сприяння, що були в українській армії ці куртки, то це сприяння діяльності Збройних сил. Тому ми намагаємось відповісти на ці всі запитання", – додав він.

Куртки для ЗСУ: деталі скандалу

Нещодавно видання ZN.UA опублікувало розслідування, згідно з яким Міністерство оборони України у 2022 році закупило у турецької фірми куртки, ціна на які в одних документах була вказана 142 тис. доларів, а в інших – 421 тис. доларів.

"Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку", – писало видання.

При цьому журналісти припускали, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні чи просто з поганої тканини: середня вага китайських курток, які для Міноборони везли з Болгарії, була два кілограми, а турецької – 1,1 кг.

"Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою", – вказувало ZN.UA.

Пізніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 млн доларів від Міноборони, був племінник народного депутата від фракції "Слуга народу" Геннадія Касая (депутат входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки).

На тлі скандалу міністра оборони України Олексія Резнікова розкритикувала, зокрема, очільниця парламентського Комітету з питань антикорупційної політики, депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна.

Резніков запропонував Ткачу й Радіній парі. Він пропонував, що подасть у відставку, якщо підтвердиться, що Міноборони поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. Натомість, якщо Ткач погодиться на парі і програє, то він має припинити займатися журналістикою на три роки, а Радіна в разі програшу має скласти мандат.

У відповідь на це депутатка пропонувала Резнікову до 9:00 28 серпня спростувати те, що:

Міноборони без тендеру купило куртки у турецької фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору був племінник Касая;

Міноборони сплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України.

Радіна зазначала, що якщо міністр не спростує це, він має піти у відставку.

Своєю чергою Ткач заявив, що Резніков замість пояснень щодо участі племінника депутата в закупівлях опустився "до неміністерського рівня тиску на ЗМІ". Журналіст додав, що піде "лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб’ється в кут".