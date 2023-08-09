Рада утворила ТСК з розслідування порушень на тендерах

Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.

За відповідний проект постанови №9555, внесений депутатом від "Голосу" Володимиром Цабалем, проголосував 271 депутат з усіх фракцій та груп. Жоден не виступив проти та не утримався.

Строком дії комісії визначено один рік, а відзвітувати перед Радою вона має не пізніше шести місяців з дня утворення. Головою ж ТСК визначено самого Цабаля, а його заступником - Олександра Пасічного ("Слуга народу").

Також до складу комісії обрано Олександра Аліксійчука, Вікторію Кінзбурську, Олександра Ковальчука, Олексія Леонова, Олександра Сову (СН), Сергія Євтушка ("Батьківщина"), Тараса Батенка (група "За майбутнє"), Сергія Ларіна (група "Платформа за життя та мир") і Волдимира Мороза (група "Відновлення України").

Як ідеться у пояснювальній записці до проекту постанови, ТСК було запропоновано утворити через те, що інформація щодо можливих порушень законодавства та зловживань при здійсненні публічних закупівель "набула суспільного резонансу".

"Складна соціально-економічна ситуація в країні, недотримання пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки створює напругу у суспільстві, особливо щодо порушень під час використання публічних коштів: коштів місцевих бюджетів та державного бюджету", - йдеться в документі.

Як прокоментував у Telegram-каналі рішення колега Цабаля по фракції Ярослав Железняк, тепер він "знає куди звертатися з тим, що знайшов в рамках аналізу закупівель". Зокрема, він повідомив, що вже передав голові новоутвореної ТСК "матеріали по "Енергоатому".

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