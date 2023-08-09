- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Рада создала ВСК по расследованию нарушений на тендерах
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений законодательства при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения.
За соответствующий проект постановления №9555, внесенный депутатом от "Голоса" Владимиром Цабалем, проголосовал 271 депутат из всех фракций и групп. Ни один не выступил против и не воздержался.
Сроком действия комиссии определен один год, а отчитаться перед Радой она должна будет не позднее шести месяцев со дня образования. Председателем же ВСК определен сам Цабаль, а его заместителем - Александр Пасечный ("Слуга народа").
Также в состав комиссии избраны Александр Аликсийчук, Виктория Кинзбурская, Александр Ковальчук, Алексей Леонов, Александр Сова (СН), Сергей Евтушок ("Батькивщина"), Тарас Батенко (группа "За будущее"), Сергей Ларин (группа "Платформа за жизнь и мир") и Владимир Мороз (группа "Восстановление Украины").Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, ВСК было предложено образовать из-за того, что информация о возможных нарушениях законодательства и злоупотреблениях при осуществлении публичных закупок "приобрела общественный резонанс".
"Сложная социально-экономическая ситуация в стране, несоблюдение приоритетного финансирования сектора обороны и безопасности создает напряжение в обществе, особенно по поводу нарушений при использовании публичных средств: средств местных бюджетов и государственного бюджета", - говорится в документе.
Как прокомментировал в Telegram-канале решение коллега Цабаля по фракции Ярослав Железняк, теперь он "знает, куда обращаться с тем, что нашел в рамках анализа закупок". В частности, он сообщил, что уже передал главе новосозданной ВСК "материалы по "Энергоатому".
Источник фото: ua.depositphotos.com