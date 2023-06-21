В НАБУ признали постоянство хищений в "Укрзализныце": ущерб превышает 700 млн грн

В производстве Национального антикоррупционного бюро есть около 80 дел, касающихся нарушений в "Укразализныце". Ущерб по ним достигает более 700 млн грн. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Укринформу".

Он отметил, что в бюро есть целое подразделение, которое с 2015 года занимается расследованием дел в отношении "Укрзализныци". К ответственности были привлечены восемь руководителей департаментов компании-перевозчика, которые занимаются закупками.

"Там постоянная проблема с присвоением средств именно на публичных закупках, есть признаки создания бэк-офисов, которые получают "откаты". Это свидетельствует о необходимости системных изменений на "Укрзализныце" для устранения самой причины коррупции", - сказал Кривонос.

По его словам, правительству были предоставлены соответствующие рекомендации и они до сих пор остаются актуальными.