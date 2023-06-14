"Укрзализныця" обнаружила разворовывание деталей с локомотивов на 10 миллионов гривен

Аппарат директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" в ходе внеплановой проверки одной из баз долговременного хранения локомотивов выявил ряд фактов хищения деталей локомотивов.

Как говорится в сообщении госкомпании, по предварительным подсчетам, сумма ущерба уже достигает более 10 миллионов гривен. Сама же проверка была проведена из-за поступления в УЗ информации о массовом хищении элементов тягового подвижного состава.

Уже при проверке было выявлено и задокументировано отсутствие ряда узлов и деталей локомотивов. Как правило, это дорогостоящие элементы, содержащие цветные металлы. Среди них гидрогасители, силовые кабели и другое электрооборудование.

В то же время оказалось, что руководство депо, на балансе которого находится база запаса локомотивов, не принимало никаких мер, направленных на установление причастных к хищению лиц.

К тому же, по данным УЗ, база не охранялась, а ее руководство даже не пыталось обеспечить охрану материальных ценностей и обратиться в правоохранительные органы по фактам хищений.

С учетом того, что в действиях ответственных должностных лиц усматриваются признаки служебной халатности, сейчас "Укрзализныця" решает вопрос о передаче материалов проверки в правоохранительные органы для начала соответствующего расследования. Другие подробности ситуации пока неизвестны.

Отметим, что 8 июня в УЗ сообщили о разоблачении в одном из структурных подразделений схемы хищения имущества компании во время проведения ремонтов локомотивов: сотрудники депо списывали исправные детали локомотивов с целью дальнейшей реализации посторонним организациям.

В частности, установлено несколько фактов разукомплектования и хищения таких деталей, что привело к причинению ущерба госкомпании на сумму более 7 миллионов гривен. Эти факты были задокументированы и переданы правоохранителям. О подробностях также не сообщалось.

Напомним также, что накануне полиция Одесской области сообщила о разоблачении по "наводке" УЗ работников депо "Арциз", которые совместно с сотрудниками локомотивных бригад депо "Одесса-Сортировочная" сливали дизтопливо с локомотивов для продажи на стороне. Добавим, однако, что это явление фиксировалось компанией в своих рядах и раньше, в частности, до войны.