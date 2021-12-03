Сотрудников локомотивного депо "Киев-Пассажирский" будут судить за воровство 4 млн грн

Деснянская окружная прокуратура Киева передала в суд обвинительные акты в отношении должностных лиц локомотивного депо "Киев-Пассажирский" Юго-Западной железной дороги, которые закупили запчасти для ремонта рельсовых автобусов у подконтрольной структуры по искусственно завышенной стоимости, чем нанесли ущерб в 4 млн грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам расследования, в 2019 году руководство локомотивного депо решило взяться за ремонт двигателей рельсовых автобусов, общая стоимость которого составила более 15 млн грн.

В то же время начальник депо, осведомленный о процедуре осуществления госзакупок, а также главный инженер предприятия, действуя совместно с другими должностными лицами железной дороги, материалы по которым выделены в отдельное уголовное производство, приобрели запчасти для ремонта двигателей у подконтрольной фирмы-поставщика, без проведения тендера и по завышенным ценам.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что подписи в актах о предоставлении услуг со стороны предприятия, осуществлявшего поставку товаров, были подделаны - вместо директора там подписался посторонний человек.

Указанные действия привели к излишнему перечислению денежных средств в сумме 4 млн грн, что подтверждается выводами экспертиз.

Действия начальника локомотивного депо квалифицированы по части 1 статьи 28, частям 1 и 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса, а главного инженера – по части 2 статьи 28 и части 2 той же статьи УК.

Напомним также, что в конце сентября Служба безопасности Украины и полиция разоблачили коррупционную схему в "Укрзализныце", участники которой воровали деньги, выделенные на закупку деталей для ремонта локомотивов.

Ранее СБУ разоблачила присвоение должностными лицами "Пассажирской компании" УЗ почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату работникам.