Общество 7 минут назад

Чиновники "Укрзализныци" разворовали 2 млн грн зарплаты подчиненных — СБУ

В ходе обысков на их рабочих местах силовики нашли документальные подтверждения присвоению средств

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность должностных лиц филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци", присвоивших почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату работникам.

Как говорится в сообщении харьковского управления спецслужбы, выяснилось, что в последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивало себе.

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В ходе обысков на их рабочих местах правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжаются оперативно-следственные действия.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности проведена совместно с представителями Харьковским теруправлением аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова.

Напомним также, что накануне СБУ и полиция провели обыски в подразделениях "Укрзализныци", расследуя поставку опасных запчастей с неподконтрольной территории Луганской области.

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