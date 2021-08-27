Транспорт 1 час назад

СБУ и полиция обыскали подразделения УЗ: расследуют поставку опасных запчастей из "ЛНР"

Правоохранители выяснили, что использование запчастей могло вывести из строя контактную сеть

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Главное управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины и Печерское управление полиции Киева под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры раскрыли механизм поставки некачественных запчастей с оккупированной территории Луганской области на предприятия "Укрзализныци".

Как говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, гражданин России, пользуясь коррупционными связями среди бывших высших должностных лиц транспортной отрасли, создал условия для поставки подразделениям УЗ запасных частей для электровозов, якобы изготовленных из "инновационного материала", производство которого уже долгое время было налажено на неподконтрольной территории Луганской области. Ему инкриминируется часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

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"Для осуществления преступного умысла россиянин приобрел ООО и арендовал складские помещения под Киевом, где по документам якобы изготавливали указанные запчасти из инновационного материала. При этом ожидаемая стоимость этих запчастей была увеличена в 10 раз по сравнению с их аналогами", — отмечают в прокуратуре.

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Тем не менее, сразу несколько региональных филиалов "Укрзализныци" объявили о закупке этих товаров на сумму около 45 млн грн.

При этом в рамках расследования было установлено, что эти запчасти не соответствуют техническим условиям, а их серийная эксплуатация может привести к непоправимому ущербу для объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли вследствие преждевременного выхода из строя контактной сети, оценочная стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

"С целью сбора и фиксации доказательств совершения уголовного преступления правоохранители провели обыски по адресам производства, жилых и офисных помещений, использующихся фигурантами производства, а также на соответствующих структурных подразделениях "Укрзализныци". На обнаруженную продукцию наложен арест. Следственные действия продолжаются", — сообщают правоохранители.

Напомним, ранее Государственная налоговая служба провела обыски по делу о закупке Юго-западной железной дорогой своих же списанных тормозных дисков.

До этого СБУ задержала в Николаевской области трех должностных лиц УЗ и четырех представителей криминальных кругов, сговорившихся для слива дизтоплива с локомотивов для продажи "налево".

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